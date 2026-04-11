◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１１日・バンテリンドーム）中日のドラフト６位・花田旭外野手が、プロ１号を放った。０―２の３回２死。阪神・伊原の初球を捉えた。１４４キロ直球をはじき返した打球は、右翼テラス席に消えた。プロ２５打席目で飛び出した初アーチ。大歓声を背に、ダイヤモンドを一周すると、仲間の祝福に笑みがこぼれた。今季から新設されたホームランウイングへの一発は、チームでは初めて。１点差に