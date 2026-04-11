■「ふたりともかわいい」「お花もすてき」「イケメン兄弟」の声集まる 【写真・動画】大西流星とハンジンのご飯会ショット／コラボダンス なにわ男子の大西流星がTWSのHANJIN（ハンジン）とのご飯会ショットをInstagramで公開した。 「弟のHANJINとご飯に行ってきました！」として大西はトレカ片手にウインクした姿や、デジカメを片手に構えた姿、路上でふたりで自撮りした姿、ハンジンにもらった花束を撮った写真を公開し