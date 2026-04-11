グラビアアイドルちとせよしの（26）が10日、自身のインスタグラムを更新。雑誌の表紙を飾ったグラビアショットを投稿した。「祝おしらせ祝」と題し、「本日発売、ヤングアニマルさんの表紙巻頭グラビアを務めさせて頂いております」と報告した。トップスをまくりあげた紺色ビキニ水着ショットや、ピンクの花柄ビキニ水着にニーハイソックスを履いた絶対領域ショットに加え、緑色の透け透け限界ギリギリ衣装もアップ。「YAグラ姫20