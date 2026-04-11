グラビアアイドルちとせよしの（26）が10日、自身のインスタグラムを更新。雑誌の表紙を飾ったグラビアショットを投稿した。

「祝おしらせ祝」と題し、「本日発売、ヤングアニマルさんの表紙巻頭グラビアを務めさせて頂いております」と報告した。

トップスをまくりあげた紺色ビキニ水着ショットや、ピンクの花柄ビキニ水着にニーハイソックスを履いた絶対領域ショットに加え、緑色の透け透け限界ギリギリ衣装もアップ。「YAグラ姫2019で編集部特別賞を頂いてから7年…！ついに！いつも応援してくれて本当にありがとう みんなに見てほしいです 付録は両面クリアファイルだよ〜 書店やコンビニでお見かけの際はぜひお持ち帰りしてくださいね ネットでも販売中です」と伝えた。

さらに「4／16の握手会も楽しみにしてるね 行きますのメッセージもにこにこしながら読んでます」とつづった。

ファンやフォロワーからも「超カワイイ」「可愛くてセクシー」「大胆」「女神のセクシーで魅力的な体型」などのコメントが寄せられている。

ちとせは佐賀・神崎市出身。佐賀北高卒業後、鉄工所に勤務。高校時代の趣味だったコスプレ姿の投稿がきっかけでスカウトされグラビアアイドルに。18年10月、DVD「ピュア・スマイル」でグラビアデビュー。同年に鉄工所を退職して上京。「元鉄工所勤務のグラビアアイドル」のキャッチフレーズを持つ。19年には日本テレビ系「ものまねグランプリ特別編」に「Hカップの有村架純」として出演。23年9月からはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。24年には浜松オートの8代目イメージガール就任。趣味は夢占い。キックボクシング。特技は大食い、絵画。身長158センチ。バスト95センチ、Hカップ。血液型A。愛称は「よしのん」。