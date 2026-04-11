【Amazon：IODATA GigaCrysta】 セール期間：4月11日～4月24日23時45分 Amazonにてアイ・オー・データのゲーミングモニター「GigaCrysta」が特別価格で販売されている。期間は4月24日23時45分まで。 対象商品には、PS5のフルスペック（4K/120Hz）に対応した27インチ「EX-GCU271HXAB」と、最大360Hzの超高速リフレッシュレートに対応した24.5インチ