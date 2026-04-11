Amazonにてアイ・オー・データのゲーミングモニター「GigaCrysta」が特別価格で販売されている。期間は4月24日23時45分まで。

対象商品には、PS5のフルスペック（4K/120Hz）に対応した27インチ「EX-GCU271HXAB」と、最大360Hzの超高速リフレッシュレートに対応した24.5インチ「LCD-GC251RXAB/N」がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

IODATA ゲーミングモニター 27インチ GigaCrysta 160Hz 1ms AHVAパネル「EX-GCU271HXAB」

本商品は、PS5のフルスペック（4K/120Hz）に対応したゲーミングモニター。映像の細部までをよりリアルに鮮明に表示し、なめらかで美しい映像が味わえる。HDMIを2ポート搭載しており、すべて4K120Hzに対応している。また、HDMI2.1規格のVRR機能に対応。ゲームプレイ中のフレームレートの変化に合わせ、モニターのリフレッシュレートを同期させることで、スムーズでティアリング（画像のずれ）のない快適な映像でゲームを楽しむことができる。

上下左右178°の広視野角なAHVA（Advanced Hyper-Viewing Angle）パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像をくっきりと鮮やかに映し出す。また、広視野角で色鮮やかなパネルでありながらも、動きの激しいゲームでも快適に使える応答速度の速いパネルを採用している。

さらに、オーバードライブ機能をONにすると、画面の応答速度を向上させることが可能。動きの速いシーンの残像感を低減し、動きの激しい映像やゲームでもくっきりとした映像でプレイできる。

IODATA ゲーミングモニター 24.5インチ GigaCrysta 360Hz 0.2ms AHVAパネル スタンドレス ケーブルレス「LCD-GC251RXAB/N」

最大360Hzの超高速リフレッシュレートに対応したゲーミングモニター。一般的な60Hzのディスプレイの6倍、240Hz対応のゲーミングディスプレイの1.5倍も高速な映像を表示でき、想像以上のなめらかさでゲームをプレイすることができる。また、映像技術の標準化団体であるVESAが制定した、可変リフレッシュレート技術の標準規格である「AdaptiveSync」認定を取得している。

さらに、Clear AIM機能が搭載されており、リフレッシュレートに応じてバックライトを点灯／消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ（モーションブラー）」を低減する。

広視野角で色鮮やかなパネルでありながらも、動きの激しいゲームでも快適に使用できる応答速度の速いパネルを採用。オーバードライブ機能をONにすることで、画面の応答速度0.2ms「GTG」を実現している。