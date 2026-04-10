ロックバンド「ザ・ローリング・ストーンズ」が、次回作となるスタジオ・アルバム「Foreign Tongues」をリリースすることが明らかになった。ニューアルバムの第1弾シングルとして、4月11日（現地時間）に新曲「Mr Charm」が発表される見通しだ。 【写真】「予定なし」とか言わず、ツアーもやって～ 報道によると、ミック・ジャガー、ロン・ウッド、キース・リチャー