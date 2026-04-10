ロックバンド「ザ・ローリング・ストーンズ」が、次回作となるスタジオ・アルバム「Foreign Tongues」をリリースすることが明らかになった。ニューアルバムの第1弾シングルとして、4月11日（現地時間）に新曲「Mr Charm」が発表される見通しだ。



【写真】「予定なし」とか言わず、ツアーもやって～

報道によると、ミック・ジャガー、ロン・ウッド、キース・リチャーズの3人は、2023年のアルバム「ハックニー・ダイアモンズ」に続く「Foreign Tongues」のプロモーション活動を一部行う予定だが、現時点でツアーの計画はないという。



英紙「ザ・サン」に対し、ある情報筋は次のように語った。「アルバムはもうしばらく前から完成しています。多くはかなり前に書き上げられ、レコーディングも済んでいましたが、完璧を期すためにかなりの微調整が行われてきたんです。昨年、彼らは西ロンドンのメトロポリス・スタジオに戻り、今はもう準備万端ですよ。メンバーも自分たちが若くないことは自覚していますから、これを最後のアルバムだと見ている者もいます。ですが、ストーンズのことだからどうなるかは誰にも分かりません。プロモーションのために揃って姿を現すでしょうが、まだツアーの予定はないですね」



（BANG Media International／よろず～ニュース）