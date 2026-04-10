下関市は10日、金属スクラップとして売却するために保管していた古い水道メーター1341個が盗難にあったと発表しました。被害額はおよそ46万円になるということです。水道メーターが保管されていたのは、こちら日和山浄水場です。（下関市上下水道局 日田雅彦係長）「あちらの奥の小高く丘になっているところの左側になります」下関市上下水道局によりますと3月31日、担当職員が保管台帳に記載されている水