白石麻衣が自身のInstagramを更新し、ピンクのヘアバンドをつけたプライベートショットを披露した。 【写真】カニっぽい雰囲気のピンクのヘアバンドを着けてニッコリ微笑む白石麻衣 ■白石麻衣がカニっぽい雰囲気のヘアバンド姿を公開 白石は「蟹カニ」というコメントにカニの絵文字を添えて、写真を投稿。公開されたのは、柔らかな質感が印象的なニットカーディガンを纏い、大きな目玉がついたピンクのヘアバン