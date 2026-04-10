白石麻衣が自身のInstagramを更新し、ピンクのヘアバンドをつけたプライベートショットを披露した。

【写真】カニっぽい雰囲気のピンクのヘアバンドを着けてニッコリ微笑む白石麻衣

■白石麻衣がカニっぽい雰囲気のヘアバンド姿を公開

白石は「蟹カニ」というコメントにカニの絵文字を添えて、写真を投稿。公開されたのは、柔らかな質感が印象的なニットカーディガンを纏い、大きな目玉がついたピンクのヘアバンドを装着した笑顔のセルフィーだ。プライベート感溢れるリラックスした表情が印象的だ。

端正なルックスとポップな“カニ”のヘアバンドという組み合わせが絶妙なギャップを生み出していると話題だ。

SNSにはファンの「カニまいやん可愛い」「蟹カーニバルなお姿が可愛い」「最上級にお似合いで可愛いです」「カニ可愛い」「美しい女神」「何をしても可愛い」と絶賛の声が続々と寄せられている。

■カニを食べに北海道へ1泊2日の弾丸旅行

本投稿は、白石が北海道に旅行した時のもの。公式YouTubeチャンネル『my channel【白石麻衣 公式】』にて公開された動画「【北海道】バタバタだけど思い出100%の旅【旅行】#70」のオフショットだ。動画本編でも、このキュートなヘアバンド姿を見ることができる。また、サムネイルにも採用されている。

1泊2日の弾丸北海道旅行は、マネージャーと担当ヘアメイクという気心の知れたスタッフとの”仲良し3人旅”。動画はさっぽろテレビ塔の前からスタートし、「これからカニを食べに行ってきまーす」と笑顔で宣言するシーンから幕を開ける。そしてその言葉通り、ビールを片手に、かに豆腐、ズワイガニのお造り、ズワイガニ小鍋、そしてカニ入り太巻きと、まさにカニ尽くしの料理を堪能。

ホテル帰着後も、お菓子を食べながらカードゲームに大盛り上がりする姿を見せた。話題のヘアバンドが登場したのは、このタイミングだ。白石自身が購入し、色違いで旅の仲間にもプレゼントしたというこのアイテム。実は、『セサミストリート』のキャラクターをモチーフにしたもの。しかし、あまりにもカニの話題が続いた直後の登場だったため、“カニのヘアバンド”と錯覚してしまうような現象が起きていた。