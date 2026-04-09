Image: akebims この記事は2026年1月16日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。毎日何時間も触れているスマートフォン。「重い」「手が疲れる」「首や肩がつらい」と感じたことはありませんか？そんな日常の違和感に真正面に向き合ったのが「SYANTO Catch2 Connect」。鍼灸師が開発した独自構造と、日本の革職人によるもの