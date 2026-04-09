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この記事は2026年1月16日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

毎日何時間も触れているスマートフォン。「重い」「手が疲れる」「首や肩がつらい」と感じたことはありませんか？

そんな日常の違和感に真正面に向き合ったのが「SYANTO Catch2 Connect」。鍼灸師が開発した独自構造と、日本の革職人によるものづくりが融合した、これまでにないスマホリングです。

重心位置に着目。スマホを下から支える構造

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「SYANTO Catch2 Connect」の最大の特長は、特許取得の「底面支持構造」。一般的なスマホリングが背面を支点にするのに対し、スマホを下から支えます。

重心が手の真下に来ることで、同じ重量のスマホでも軽い体感に。

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スマホを縦バランスにすることで負担を分散し、安定感を生み出します。実際に94％のユーザーが「軽く感じる」と回答。（※）

首が自然と起きやすくなり、スマホ使用時の首・肩への負担を分散。実に82％もの人が「姿勢が起きる」と実感しています。（※）

※個人の感想であり、効果・効能を示すものではありません。

通して、挟む。わずか1秒で手に一体化

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ポケットからスマホを取り出す瞬間に落としそうになる……。「SYANTO Catch2 Connect」があればそんな日常のストレスとも無縁です。

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指をサッと通す、または指の間に挟むだけで確実にスマホをキャッチ。

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旧モデルからハトメ径も拡張し、ネックストラップもより組み合わせやすくなっています。肩掛けで持ち運べるため、どんなシーンでも両手が自由になるのはありがたいですね。

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背面を占有しない。Magsafeとも併用できる

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また、「SYANTO Catch2 Connect」は背面を占有しないため、既存のアクセサリーとの干渉を最小限に抑えるほか、こんなメリットが。

MagSafeとの共存： 背面が空いているので、磁気吸着アクセサリーがそのまま使える。 車内での活用： マグネット式車載スタンドへの固定も干渉せずスピーディー。 デザインの維持： 透明ケースの美しさや、お気に入りの装飾を隠さない。

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機能性を追求しながら、スマホ本来の姿も楽しむ。ミニマルで賢い、新しいカスタマイズの形です。

革工房が生み出す上質感と飽きのこないデザイン

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「SYANTO Catch2 Connect」の重さは、わずか約5g。広島の革工房と協業し、軽さと上質さを両立しています。

植物タンニンなめしのレザーは、使い込むほど手になじみ、表情が変化していく楽しさも魅力です。

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カラーはブラック、ネイビー、レッドブラウン、レッド、グリーンの5色展開。タブレットにも対応しているので、ひとつ持っているとあらゆる場面で活躍してくれそうです。

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「SYANTO Catch2 Connect」によって変わる毎日の快適さを、一度味わってみませんか？気になった方は、ぜひプロジェクトをチェックしてください。

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Source:CoSTORY