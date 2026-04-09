ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」が、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」の30周年を記念したコラボアイテムを、4月16日（木）から全国の店舗と公式WEBストア「STRIPE CLUB」で発売する。Maison de FLEURからポムポムプリンのアイテムが登場！チームプリンの世界感を表現したアイテム全5型4月16日が誕生日のポムポムプリンを主役に、お友だちの"マフィン、スコーン、ベーグル、パウ