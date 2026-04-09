ライフスタイルブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」が、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」の30周年を記念したコラボアイテムを、4月16日（木）から全国の店舗と公式WEBストア「STRIPE CLUB」で発売する。

Maison de FLEURからポムポムプリンのアイテムが登場！チームプリンの世界感を表現したアイテム全5型

4月16日が誕生日のポムポムプリンを主役に、お友だちの"マフィン、スコーン、ベーグル、パウダー、タルト、ミント"とともに"チームプリン"の世界観を表現した、バッグ2型とポーチ・チャーム2型の全5型がラインアップする。

ポムポムプリンたちが集まったデザインをプリントした「スクエアトートバッグ」（アイボリー・7000円）は、裏地は"チームプリン"の総柄で、フロントに付いたDカンにチャームを取り付けてアレンジできる。

「ポムポムプリン スクエアトートバッグ」（アイボリー・7000円）

「ポムポムプリン スクエアトートバッグ」（アイボリー・7000円） バッグの裏地

ふわふわのファー素材でポムポムプリンの顔を表現した「2Wayトートバッグ」（ライトイエロー・8800円）は、裏地にギンガムチェックが施されている。

「ポムポムプリン 2Wayトートバッグ」（ライトイエロー・8800円）

「ポムポムプリン 2Wayトートバッグ」（ライトイエロー・8800円） バッグの裏地

おしりをモチーフにした「ポムポムプリン おしりポーチ」（ライトイエロー・4700円）や、「ポムポムプリン チャーム」（ライトイエロー・3950円）、「マフィン チャーム」（ホワイト・3950円）も登場。いずれも足裏にMaison de FLEURの"F"ロゴ刺繍が入っている。



Maison de FLEURがポムポムプリンとコラボしたアイテムは、4月16日（木）から全国のMaison de FLEUR店舗で発売。公式WEBストア「STRIPE CLUB」では同日お昼12時から。価格はすべて税込み。

「ポムポムプリン おしりポーチ」（ライトイエロー・4700円）

「ポムポムプリン チャーム」（ライトイエロー・3950円）