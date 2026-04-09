2026年4月8日放送の「クローズアップ現代」（NHK）の冒頭に現れたのは俳優の大和田伸也さん（78）。いつもの渋い声で自己紹介、そして「実は私の子どもたちです」と取り出したのがポケモンのキャラクターのぬいぐるみ。「おりこうさんだね〜」と言いながらぬいぐるみを愛でる姿は、悪人を退治する水戸黄門の格さんのかっこよさとは全く違うものだった。「昔は、なんだ大の大人がなんて自分でも思ったりしたけど」キャスターの桑子