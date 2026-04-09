【モデルプレス＝2026/04/09】ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGOが4月8日、自身のInstagramを更新。48歳の誕生日を迎えたことを報告した。【写真】北川景子の48歳夫、大物アーティストらと合同誕生日会で豪華なプレート◆DAIGO、今年もラルクHYDEらと合同誕生日会DAIGOは「HAPPY BIRTHDAY TO ME！48歳になりました！」と4月8日に誕生日を迎えたことを報告。続けて「今年もケーキが3つ！！先日HYDEさんとyasuさん