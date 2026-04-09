DAIGO、今年もラルクHYDE＆Acid Black Cherry・yasuと合同誕生日会「神と兄貴！最高の先輩」“0時ぴったりに”祝福メッセージくれた人物も明かす
【モデルプレス＝2026/04/09】ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGOが4月8日、自身のInstagramを更新。48歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】北川景子の48歳夫、大物アーティストらと合同誕生日会で豪華なプレート
DAIGOは「HAPPY BIRTHDAY TO ME！48歳になりました！」と4月8日に誕生日を迎えたことを報告。続けて「今年もケーキが3つ！！先日HYDEさんとyasuさんとDAIGOのお祝いを一緒にできました！」と、1月29日生まれのL’Arc〜en〜Ciel・HYDEと1月27日生まれのAcid Black Cherry・yasuと合同で誕生日会を開催したことを明かした。投稿された写真には、色とりどりの装飾とフルーツで飾られたバースデープレートが3つ並べられている。
DAIGOは「神と兄貴！最高の先輩がいて幸せです！めちゃ楽しかったー！！」と喜びをあらわに。「TBC！THREE BIRTHDAY CAKES」とお馴染みの「DAI語」で表現し、「48歳もがんばりまうぃっしゅ」と意気込みをつづった。さらに「ちなみに1番最初のお祝いメッセージはHYDEさん！0時ぴったりにくれました！！嬉しすぎるありがとうございます！」と明かし、感謝を伝えた。
DAIGOは2025年にも「HYDEさんとyasuさんの1月の誕生日お祝いをしたかったけど、予定が合わず3月末になって。そしたらHYDEさんとyasuさんが4月産まれの僕のケーキも知らぬ間に頼んでくれていました！！」と、HYDEとyasuとの3人で合同誕生日会を開催していた。（modelpress編集部）
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【写真】北川景子の48歳夫、大物アーティストらと合同誕生日会で豪華なプレート
◆DAIGO、今年もラルクHYDEらと合同誕生日会
DAIGOは「HAPPY BIRTHDAY TO ME！48歳になりました！」と4月8日に誕生日を迎えたことを報告。続けて「今年もケーキが3つ！！先日HYDEさんとyasuさんとDAIGOのお祝いを一緒にできました！」と、1月29日生まれのL’Arc〜en〜Ciel・HYDEと1月27日生まれのAcid Black Cherry・yasuと合同で誕生日会を開催したことを明かした。投稿された写真には、色とりどりの装飾とフルーツで飾られたバースデープレートが3つ並べられている。
◆DAIGO、1番最初にお祝いメッセージをくれた人物
DAIGOは「神と兄貴！最高の先輩がいて幸せです！めちゃ楽しかったー！！」と喜びをあらわに。「TBC！THREE BIRTHDAY CAKES」とお馴染みの「DAI語」で表現し、「48歳もがんばりまうぃっしゅ」と意気込みをつづった。さらに「ちなみに1番最初のお祝いメッセージはHYDEさん！0時ぴったりにくれました！！嬉しすぎるありがとうございます！」と明かし、感謝を伝えた。
DAIGOは2025年にも「HYDEさんとyasuさんの1月の誕生日お祝いをしたかったけど、予定が合わず3月末になって。そしたらHYDEさんとyasuさんが4月産まれの僕のケーキも知らぬ間に頼んでくれていました！！」と、HYDEとyasuとの3人で合同誕生日会を開催していた。（modelpress編集部）
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