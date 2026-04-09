猫が『目をそらす』ときの3つの心理 1.「敵意がないよ」というサイン 猫がこちらを見ていたのに、ふっと視線を外すことがありますよね。一見そっけなく感じるかもしれませんが、これはむしろ安心できる行動です。 猫の世界では、じっと見つめることは威圧や警戒を意味しやすく、ケンカのきっかけにもなりやすい仕草とされています。 だからこそ、自分から目をそらすことで「争う気はないよ」「落ち着いている