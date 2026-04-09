Image: コクヨ株式会社 開くだけで、デスクを一瞬にして仕事場に変えるコクヨの自立型ポーチがアップデートされました。「スタンドツールポーチ＜ハコビズ2＞」は、ガジェットの取り出しやすさに特化しています。最大の魅力は、収納力と取り出し／収納のスピード感。厚みのあるマウスやACアダプターを余裕で飲み込む大容量スペースに加え、計6つのポケットがケーブルやイヤホンの迷子を防止