【専門家の目｜太田宏介】佐野海舟の圧巻プレーに脚光ドイツ1部マインツは現地時間4月4日にブンデスリーガ第28節でホッフェンハイムと対戦。2-1で勝利を収めたなか、マインツの日本代表MF佐野海舟が“ゴリゴリ”のボール奪取でスタンドを沸かせたシーンについて元日本代表DF太田宏介氏が言及した。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇「佐野海舟選手のすべてが詰まったシーンじゃないですかね」佐野はホッ