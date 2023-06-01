【テントウムシの献身】 4月9日 発売 価格：935円 「テントウムシの献身」書影 【拡大画像へ】 双葉社は、丹羽庭氏の初短編集「テントウムシの献身」を4月9日に発売した。価格は935円。 本作は「トクサツガガガ」、「生きてるうちに推してくれ」などの丹羽庭氏による短編集。Webアクションで配信された「テントウムシの献身」、小学館で発表された「カンダタの祈り」「不