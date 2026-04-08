「数時間前に知り合った彼女となぜか私は西へと向かっている――これが人生を変える旅だと知るのはもう少し先の話だ」 参考：波瑠、『月夜行路』で開花させる新たな魅力『フェイクマミー』の振れ幅がより深化？ このモノローグが、その後に待ち受けるあまりにも唐突な展開を先取りしていた。日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路 －答えは名作の中に－』第1話は、家庭にも人生にもどこか置い