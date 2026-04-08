お笑いコンビ「メイプル超合金」安藤なつ（45）が、8日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演し、自宅でのたこ焼きパーティーにまつわるエピソードを明かした。食い道楽の安藤は、自宅に芸人やタレント仲間を招待して、自ら手料理を振る舞うことがあるという。安藤が作る名物の一つが、「飲めるたこ焼きというもの。「限界までドロドロにして、食道を熱くさせるたこ焼きなんですけど、それが安藤流