お笑いコンビ「メイプル超合金」安藤なつ（45）が、8日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演し、自宅でのたこ焼きパーティーにまつわるエピソードを明かした。

食い道楽の安藤は、自宅に芸人やタレント仲間を招待して、自ら手料理を振る舞うことがあるという。

安藤が作る名物の一つが、「飲めるたこ焼きというもの。「限界までドロドロにして、食道を熱くさせるたこ焼きなんですけど、それが安藤流です」と説明した。

たこ焼きパーティーもよく開催するという。「麒麟の川島（明）さんとか、10人ほど集まって、7時間ずっと焼き続けたり。去年、更新しまして、9時間焼き続ける日があった」と明かすと、ひな壇から驚きの声が上がった。

すると、体に無理がたたったのか、異変が起きたという。「そしたら右肘を痛めて」。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から「そんな、野球肘みたいな」とツッコミが入ると、安藤はすかさず「トミー・ジョン手術をやらなきゃいけない」とジョークで切り返し、笑わせた。

名物は大物ミュージシャンからも熱望されたという。「最近だと、GLAYのTAKUROさんが、“飲めるたこ焼きを飲みたい”って。お宅にお邪魔して焼いてきました」と明かしていた。