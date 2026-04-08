大規模な火災があった大分市佐賀関で公費解体が進む中、伐採した桜を挿し木で次世代へ引き継ぐ取り組みが本格的に進められています。 【写真を見る】火災で失われた「思い出の桜」を次世代へ100本の挿し木で挑む再生への道大分市佐賀関大規模火災 （八尋記者）「道路沿いに並んでいた桜の木。佐賀関の火災で被災したことを受けてすべて伐採されました」 田中地区のグランド横に並ぶ桜並木は、50年以上前から植えられ、地元