◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」新種目として２０２４年夏のパリ五輪を沸かせた「ブレイキン」。今年３月、世界のトップブレイカーが集う「Ｕｎｄｉｓｐｕｔｅｄ」東京大会を取材した。真夏の祭典から約２年。観客は当時と同じくらい入っているのか…。そんな不安は一瞬で消え、活気に圧倒された。男子でパリ五輪４位の半井重幸（２４、ダンサー名・Ｓｈｉｇｅｋｉｘ）が「詳しくなくても、楽しくて観戦に来るお客さんも増