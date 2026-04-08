◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

新種目として２０２４年夏のパリ五輪を沸かせた「ブレイキン」。今年３月、世界のトップブレイカーが集う「Ｕｎｄｉｓｐｕｔｅｄ」東京大会を取材した。真夏の祭典から約２年。観客は当時と同じくらい入っているのか…。そんな不安は一瞬で消え、活気に圧倒された。男子でパリ五輪４位の半井重幸（２４、ダンサー名・Ｓｈｉｇｅｋｉｘ）が「詳しくなくても、楽しくて観戦に来るお客さんも増えた。モチベーションになっています」と話すように、幅広い層の観客が会場を盛り上げていた。

子供からの人気も沸騰している。日本ブレイクダンス青少年育成協会の調べでは、１５歳以下の全国のブレイキン人口は２５年度から２６年度で約４１・３％増。特に女子はパリ五輪金メダリストの湯浅亜実（２７、ダンサー名・Ａｍｉ）の存在も影響し、人口が急増した。「日本にはいざブレイキンをやりたい、となった時に練習できる環境があることが大きい」と半井。「１０歳に満たない子たちを若い世代と言うほど」と幅の広がりを実感していた。

ウクライナ人ダンサーは「パリ五輪後、認知度は上がったが、欧州では下火になった。日本はブレイキンがポピュラーですごい」と話す。日本には世界トップ選手が多く、現役で活躍中。「ブレイキンで人を楽しませる可能性に気がついた」。パリ五輪があったからこそ、半井を筆頭とするダンサーらは競技人口とファン層拡大のために…と気合を入れてきた。３２年ブリスベン五輪での正式種目復活も期待される競技。６年後の日本の「若い世代」の活躍が楽しみだ。（五輪担当・手島 莉子）

◆手島 莉子（てじま・りこ）２０２１年入社。五輪と箱根駅伝担当。２３、２５年世界陸上や２４年パリ五輪を取材。