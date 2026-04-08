トヨタ「ヤリス」一部改良の詳細を解説。新装備と静粛性の向上で利便性が高まるトヨタの「ヤリス」が一部改良を受け、3月2日に発売されました。今回の変更では、商品力を高めるために新たな装備やボディカラーが採用されています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「“新”ヤリス」です！ 画像で見る（30枚以上）日常の運転をサポートする機能の追加や、乗車中の快適性を高めるための工夫が随所に盛り込まれました。具