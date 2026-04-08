トヨタ「ヤリス」一部改良の詳細を解説。新装備と静粛性の向上で利便性が高まる

トヨタの「ヤリス」が一部改良を受け、3月2日に発売されました。

今回の変更では、商品力を高めるために新たな装備やボディカラーが採用されています。

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日常の運転をサポートする機能の追加や、乗車中の快適性を高めるための工夫が随所に盛り込まれました。

具体的にはどのような進化を遂げているのでしょうか。

今回の改良では、ハイブリッド車を中心に機能面の追加が行われました。

これまで手動のレバー式だったパーキングブレーキがスイッチ操作に変更され、電動パーキングブレーキが標準装備化されています。

あわせてブレーキホールド機能も備わり、信号待ちや渋滞の際にブレーキペダルから足を離しても停止状態を維持できるため、運転時の負担軽減に寄与します。

また、ハイブリッド車の「Z」および「G」グレードには、前席用のアームレストが新たに標準採用されました。

長時間の運転における腕への負担を和らげる効果があり、内部は小物を収納できるスペースとしても活用可能です。

室内装備の変更点として、「Z」グレードに10.5インチのディスプレイオーディオ（コネクティッドナビ対応）Plusが標準設定。

コンパクトカーとしては大型の部類となる画面サイズにより視認性が高まり、タッチ操作時の負担軽減につながる仕様となっています。

「G」グレードについても、8インチ仕様が標準化されました。

さらに、スマートエントリー＆スタートシステムが全車標準仕様となっています。

そのほか 、メーカーオプションであるターンチルトシートの設定グレードが見直され、「G」グレードにおいて運転席仕様や助手席仕様、および2WD車専用の運転席・助手席仕様が選択可能となっています。

外装においては、ブラック加飾を施したドアミラーやシャークフィンアンテナが全車に採用されました。

ボディカラーには「Z」グレード専用のモノトーン色として「マスタード」が追加されています。

目に見えにくい部分でも、走行時の質感を高めるための変更が施されています。

エンジンルームの下部にあるアンダーカバーや、車体底面のトンネルインシュレータに吸音する材質が追加されました。

これにより、一定速度での走行時や加速時に発生するエンジン音、路面からのノイズが抑えられ、車内の静粛性が向上しています。

そのほか、ブレーキ操作時や運転支援機能の介入によって制動灯が点灯した際、メーター内にも表示灯が点く仕様に変更されました。

また、4WD車に寒冷地仕様が標準化されるなど、各グレードの装備内容が見直されています。

これらの細かな仕様変更により、ヤリスの機能性と快適性が高められています。

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首都圏の販売店によれば「2月の発表以降、お問合せは増えております。主にはどのような改良があったのかの問合せが多いです。ヤリスはエントリーユーザーからご年配の御夫婦など多様なお客様がいますので、注目度は高いです」と話しています。

改良されたヤリスの価格は「X（ガソリン車 1.0L・CVT・2WD）」の169万7300円から「Z（ハイブリッド車 1.5L・E-Four）」の288万4200円です。