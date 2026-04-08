第９８回選抜高校野球大会で優勝した大阪桐蔭が７日、大阪府大東市の同校で優勝報告会を行った。西谷浩一監督（５６）は春夏連覇を口にせず、地に足を着けて夏に向かうことを誓った。吹奏楽部の演奏が流れる中で、指揮官を先頭にナインが入場した。生徒たちから拍手が沸き起こる中で登壇。主将の黒川虎雅内野手（３年）は甲子園での応援に感謝を述べ、西谷監督は「本当にアルプスの応援の声がすごいなと思っていた。最後まであ