元AKB48のメンバーで、タレント・実業家の小嶋陽菜がこのほど、自身がプロデュースするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」から新作を発売した。同ブランドの公式サイトなどで発表された。 【写真】こじはる自ら着用!美しいシルエットで説得力マシマシです 同ブランドの新作として、大きなバストを小さく見せるために開発されたミニマイザーブラ「Everyday Essential Minimizer Bra」を発