元AKB48のメンバーで、タレント・実業家の小嶋陽菜がこのほど、自身がプロデュースするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」から新作を発売した。同ブランドの公式サイトなどで発表された。



【写真】こじはる自ら着用!美しいシルエットで説得力マシマシです

同ブランドの新作として、大きなバストを小さく見せるために開発されたミニマイザーブラ「Everyday Essential Minimizer Bra」を発売。その意図として「好きなお洋服を諦めずに、美しく着こなすために。ボリュームバストに悩む女性に寄り添い誕生した」と記している。



公式サイトでは、グラマラスな「マシュマロボディ」が代名詞の小嶋本人が着用モデルを務めたイメージ写真を公開。胸元のボリュームを抑えつつも、しっかりと女性らしさやデザイン性も兼ね備えた新作の良さを存分に見せつけた。



小嶋はこの新作の制作について「私もお洋服を綺麗に着こなすために欠かせないアイテム。繊細なレースとチュールを贅沢に重ねて、身につけるたび気分が高まるデザインに仕上げました」と発表。「バストのボリュームをやさしく抑えながら、女性らしい丸みはそのままに。ボディラインが気になるドレスやトップスもすっきりと美しく着こなしていただけます」とアピールポイントを記し、「ROSIERのミニマイザーブラで、ファッションをもっと自由に楽しんでいただけますように♡」と呼びかけた。



（よろず～ニュース編集部）