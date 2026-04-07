京都府南丹市で3月23日から行方が分からなくなっている、小学6年の男子児童（11）。 警察は4月7日午前から、自宅付近の山中を約60人態勢で集中的に捜索しましたが、午後5時前に捜索は終了。 捜査関係者によると、新たな手がかりは見つからなかったということです。 ■ランリュック以外の手がかりない中… 警察などによると、南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）は、3月23日午前8時ごろ、父親が車で学校のそばまで送り届