京都府南丹市で11歳の男子児童が行方不明となって、6日で2週間です。6日夜、学校による保護者向けの説明会が行われました。◇■小6の保護者対象に説明会…100人近くが参加現場周辺には、6日も多くの警察官の姿がありました。京都府南丹市で行方不明となっている、小学6年生の安達結希くん、11歳。懸命な捜索が続けられていますが、有力な手がかりはほとんどなく、その後の足取りは一切確認できていません。そして行方が分からなく