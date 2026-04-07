メッツは６日（日本時間７日）、主砲のフアン・ソト外野手が右足ふくらはぎの肉離れで１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしたと発表した。現地４日に遡ってＩＬ入りは適用されるが、球団では２〜３週間で復帰できる見込みとしている。ソトは現地３日のジャイアンツ戦に一塁から次打者の右前安打で三塁に走った際に右足ふくらはぎの痛みを訴えベンチに退いた。球団は軽度の肉離れと発表して様子を見ていた。史上最高額の１５