【サンフランシスコ＝帯津智昭】米大リーグは２２日、各地で行われ、ホワイトソックスの村上宗隆は敵地でのジャイアンツ戦に２番一塁で出場し、四回に満塁の走者を一掃する３点適時二塁打を放った。３打数１安打３打点、１四球。ホワイトソックスは９―４で快勝し、勝ち越しを今季最多タイの「２」とした。一挙９点を奪った四回の攻撃を締めくくったのは、村上の巧みな一打だった。二死満塁の好機で、左腕ボルッキに２球で追い