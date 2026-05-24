◇インターリーグホワイトソックス 3―10 ジャイアンツ（2026年5月23日サンフランシスコ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が23日（日本時間24日）、敵地ジャイアンツ戦に「2番・一塁」で出場し、4打数無安打2三振だった。連続試合出塁は11でストップ。チームも3―10で敗れた。村上は初回の第1打席、4回の第2打席はともに投ゴロ。5回の第3打席は外角高めのボール球にバットが出てしまい空振り三振、7回の第4打席