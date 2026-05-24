◇インターリーグホワイトソックス ― ジャイアンツ（2026年5月23日サンフランシスコ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が23日（日本時間24日）、敵地でのジャイアンツ戦に「2番・一塁」で先発出場する。現在11試合連続出塁中でア・リーグ中地区2位と好調なチームを支えているが、6試合ぶり今季18号本塁打にも期待が懸かる。試合前にはホワイトソックスのウィル・ベナブル監督が取材対応。最近のチーム内に自信を