阪神は6日、兵庫県西宮市出身のシンガー・ソングライター、あいみょんが、7日のヤクルト戦で始球式をすることを発表した。球団を通じ「私は甲子園球場のそばで育ち、音楽と出会い、音楽に憧れてきました。正真正銘の故郷です！甲子園球場での始球式、ほんまに憧れでした。地元民として誇りに思います。気合で腕を振り抜きたい！」などとコメントした。甲子園では22年にライブを開催し、今年7月14、15日にも行う。