グラビアアイドルの阿波みなみさんは4月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。「だめだ母ちゃん太りすぎた。ちょっと痩せる」とダイエットを宣言しました。【写真】阿波みなみの“太りすぎた”姿ダイエットを宣言「だめだ母ちゃん太りすぎた。ちょっと痩せる」とつづり、3枚の写真を載せている阿波さん。3種類のファッションに身を包んだ姿です。仕事中のオフショットやプライベートショットなどと思われます。ふくよかな体型であるこ