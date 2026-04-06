「健康が心配」女性タレント、「太りすぎた」吐露。ダイエット宣言に「これまじなん？」「ちょっとやりすぎ」反響
「健康が心配」女性タレント、「太りすぎた」吐露。ダイエット宣言に「これまじなん？」「ちょっとやりすぎ」反響
グラビアアイドルの阿波みなみさんは4月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。「だめだ母ちゃん太りすぎた。ちょっと痩せる」とダイエットを宣言しました。
【写真】阿波みなみの“太りすぎた”姿
ダイエットを宣言「だめだ母ちゃん太りすぎた。ちょっと痩せる」とつづり、3枚の写真を載せている阿波さん。3種類のファッションに身を包んだ姿です。仕事中のオフショットやプライベートショットなどと思われます。ふくよかな体型であることがうかがえます。阿波さんはダイエットを決意したようですが、今後の変化に注目です。
ファンからは「無理しないでね」「久々流れてきたと思ったらまだこのネタ擦ってんだ」「痩せてた頃は激カワだったのに」「あれ。一度痩せなかった？」「これまじなん？」「どんな食生活か気になる」「健康が心配です」「ちょっとやりすぎたね」など、さまざまな声が上がりました。
「 阿波みなみパチンコ屋来店イベント」4日にも近況ショットを公開していた阿波さん。「普通のパチンコ屋来店イベント」と「 阿波みなみパチンコ屋来店イベント」の写真を載せ、前者はかわいらしいコスプレをしていますが、後者ではハンバーガーを食べています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
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