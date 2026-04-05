ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金前5：00※関西ローカル）でエレクトーンを担当する多田憲伸（22）が、5日までに自身のインスタグラムを更新し、大学卒業を報告した。【写真】『おは朝』エレクトーンの多田憲伸、大学卒業ショット多田は『おは朝』3代目エレクトーン奏者を、2025年1月から長沼美衣奈と共に務め、早朝の生放送に出演している。一方で「先日、大学の卒業式でした！4年間滋賀に通うことができて幸せで