『おはよう朝日です』エレクトーン奏者、大学卒業を報告・校名明らかに 驚きの声「大学生さんだったとは！」「滋賀まで」「シュッとして垢抜けて」
ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）でエレクトーンを担当する多田憲伸（22）が、5日までに自身のインスタグラムを更新し、大学卒業を報告した。
【写真】『おは朝』エレクトーンの多田憲伸、大学卒業ショット
多田は『おは朝』3代目エレクトーン奏者を、2025年1月から長沼美衣奈と共に務め、早朝の生放送に出演している。
一方で「先日、大学の卒業式でした！4年間滋賀に通うことができて幸せでした」と、滋賀大学に通っていたことを明らかに。スーツ姿で「これからは社会人として自覚と責任をもって頑張ります！社会人多田憲伸もよろしくお願いいたします！」とつづった。
視聴者からは「ご卒業おめでとうございます」「大学生さんだったとは！」「滋賀大やったんや」「滋賀まで通学されてたとは嬉しいです」「最近は、なんかシュッとして垢抜けてきましたね！」など、多数の声が届いている。
【写真】『おは朝』エレクトーンの多田憲伸、大学卒業ショット
多田は『おは朝』3代目エレクトーン奏者を、2025年1月から長沼美衣奈と共に務め、早朝の生放送に出演している。
一方で「先日、大学の卒業式でした！4年間滋賀に通うことができて幸せでした」と、滋賀大学に通っていたことを明らかに。スーツ姿で「これからは社会人として自覚と責任をもって頑張ります！社会人多田憲伸もよろしくお願いいたします！」とつづった。
視聴者からは「ご卒業おめでとうございます」「大学生さんだったとは！」「滋賀大やったんや」「滋賀まで通学されてたとは嬉しいです」「最近は、なんかシュッとして垢抜けてきましたね！」など、多数の声が届いている。