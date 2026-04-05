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　ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金　前5：00　※関西ローカル）でエレクトーンを担当する多田憲伸（22）が、5日までに自身のインスタグラムを更新し、大学卒業を報告した。

【写真】『おは朝』エレクトーンの多田憲伸、大学卒業ショット

　多田は『おは朝』3代目エレクトーン奏者を、2025年1月から長沼美衣奈と共に務め、早朝の生放送に出演している。

　一方で「先日、大学の卒業式でした！4年間滋賀に通うことができて幸せでした」と、滋賀大学に通っていたことを明らかに。スーツ姿で「これからは社会人として自覚と責任をもって頑張ります！社会人多田憲伸もよろしくお願いいたします！」とつづった。

　視聴者からは「ご卒業おめでとうございます」「大学生さんだったとは！」「滋賀大やったんや」「滋賀まで通学されてたとは嬉しいです」「最近は、なんかシュッとして垢抜けてきましたね！」など、多数の声が届いている。