歌手の美川憲一（79）が1日放送のフジテレビ系「ノンストップ!」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。自身の病気を知った当時の心境を語った。「（昨年）8月の12日にロスへ行ったんですよ。私たまたま1人だった、その時倒れたんですよ」と回顧。「27日にロスから帰ってきて、小林幸子さんのご主人の紹介で病院に行って見てもらったら、不整脈だったことがわかって。洞不全症候群という病気」が判明したと振り返った。また「1カ月