歌手の美川憲一（79）が1日放送のフジテレビ系「ノンストップ!」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。自身の病気を知った当時の心境を語った。

「（昨年）8月の12日にロスへ行ったんですよ。私たまたま1人だった、その時倒れたんですよ」と回顧。「27日にロスから帰ってきて、小林幸子さんのご主人の紹介で病院に行って見てもらったら、不整脈だったことがわかって。洞不全症候群という病気」が判明したと振り返った。

また「1カ月半くらいの間に、なんか足がちょっともつれたりして、力が入らないなと。この際診てもらおうと思って調べてもらったら、パーキンソン病だったんです」と説明。「その方がショックで、もう一生治らない病気ということで、病と戦っていかなきゃいけないなってことで」とこぼした。

「今まで自分が死ぬっていうことを考えたことなかった」という美川だったが「あらためて死が近づいたのかなって」と弱気に。「（入院中）つらくて、面会もできませんから、みんな心配でメールもいただくんですけど逆につらくて。休んだことなくてどっちかっていうと仕事が好き…神様が“少し休んだ方がいいよ”ってそういう知らせなのかなって思いながら自分に言い聞かせました」と明かした。

美川は昨年9月に「洞不全症候群」と診断されてペースメーカーの装着手術を実施。同11月にはパーキンソン病であることを公表した。1カ月半に及ぶ入院生活を経て退院。同12月に都内で会見し、元気な姿を披露した。