女優の広瀬すずと、お笑いコンビのオズワルド（伊藤俊介、畠中悠）が出演するAGCの新CM『実験するぞ! AGC/ガラスコア篇』が、4月1日より放映開始された。 広瀬さんは、AGCに派遣された科学者として、お笑いコンビのオズワルドを助手に、AGCの素材技術を“実験”を通してリアルに証明していく。今回のCMで紹介されるのは、ガラスメーカーとしての技術力を活かし、薄い板ガラス基板に微細な穴を狭い間隔であけログインして続きを読む