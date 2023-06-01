NHK「おはよう日本」「ニュースウオッチ9」などの看板報道番組を担当し、紅白歌合戦の司会や東京五輪の開会式の中継なども務め、エースアナとして活躍した和久田麻由子アナウンサー（37）は先月に退局したことが分かった。本紙取材では、日本テレビが今春から土曜午後10時枠でスタートさせる報道番組の出演が内定している。TBS「情報7daysニュースキャスター」と同時間帯のため、安住紳一郎アナ（52）との“対決”も話題とな