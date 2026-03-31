藤枝MYFCは31日、水戸ホーリーホックFW久保征一郎の期限付き移籍加入を発表した。期間は26年4月1日から26年6月30日までとなる。久保はクラブを通じ、「藤枝MYFCのファン・サポーターの皆さん、久保征一郎です!まずはシーズン中に受け入れてくださったチームに感謝の気持ちでいっぱいです。僕の特徴である、ゴール前での思い切りの良さを最大限に発揮して、いち早く藤枝MYFCにゴールという形で貢献できるように、頑張ります!あ