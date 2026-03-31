水戸FW久保征一郎が藤枝に期限付き移籍「更に成長して、価値を高めるために頑張ってきます!」
藤枝MYFCは31日、水戸ホーリーホックFW久保征一郎の期限付き移籍加入を発表した。期間は26年4月1日から26年6月30日までとなる。
久保はクラブを通じ、「藤枝MYFCのファン・サポーターの皆さん、久保征一郎です!まずはシーズン中に受け入れてくださったチームに感謝の気持ちでいっぱいです。僕の特徴である、ゴール前での思い切りの良さを最大限に発揮して、いち早く藤枝MYFCにゴールという形で貢献できるように、頑張ります!あらためてファン・サポーターの皆さん、応援よろしくお願いします!」とコメント。
また、23年から所属する水戸のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「藤枝MYFCに移籍することになりました。まずはJ1という舞台でチームが新たな挑戦をしている中、僕の決断を尊重してくださった、チームスタッフ、選手に感謝の気持ちでいっぱいです。また、これまで水戸に関わったファン・サポーターの皆さんと分かち合った喜びは忘れません。個人としては、更に成長して、価値を高めるために頑張ってきます!2年半ありがとうございました!」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●FW久保征一郎
(くぼ・せいいちろう)
■生年月日
2001年6月22日
■出身地
鹿児島県
■身長/体重
186cm/79kg
■経歴
太陽SC鹿児島U-12-太陽SC鹿児島U-15-FC東京U-18-法政大-水戸
久保はクラブを通じ、「藤枝MYFCのファン・サポーターの皆さん、久保征一郎です!まずはシーズン中に受け入れてくださったチームに感謝の気持ちでいっぱいです。僕の特徴である、ゴール前での思い切りの良さを最大限に発揮して、いち早く藤枝MYFCにゴールという形で貢献できるように、頑張ります!あらためてファン・サポーターの皆さん、応援よろしくお願いします!」とコメント。
以下、クラブ発表のプロフィール
●FW久保征一郎
(くぼ・せいいちろう)
■生年月日
2001年6月22日
■出身地
鹿児島県
■身長/体重
186cm/79kg
■経歴
太陽SC鹿児島U-12-太陽SC鹿児島U-15-FC東京U-18-法政大-水戸